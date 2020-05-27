Аналитики назвали районы Москвы с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

Для расчета индекса были использованы три ключевых показателя, влияющих на распространение вируса: количество людей, приходящееся на один лифт (плотность взаимодействия с соседями и риск заразиться от них), количество людей на одну аптеку в радиусе 10-минутной доступности и количество людей на 1 кв. м магазина в пределах 5–20-минутной доступности. Так, например, районами – лидерами по вероятности заразиться коронавирусом из-за большей плотности покупателей в магазинах стали Метрогородок (1226 человек на 100 кв. м торговой площади), Ивановское (1042 человека на 100 кв. м) и Бирюлево Западное (1032 человека на 100 кв. м). А самый высокий риск инфицироваться в аптеке – у жителей Нагатинского Затона (8200 человек на одну аптеку в пределах пешеходной доступности), Зябликова (7700 человек) и Братеева (7700 человек). Заразиться коронавирусом в лифте многоэтажного дома больше всего рискуют в районах Ясенево (116 человек на лифт), Зябликово (104 человека) и Орехово-Борисово Южное (103 человека). Авторы исследования нормировали каждый из этих показателей методом линейного масштабирования (значения распределились от 0 до 1) и суммировали.