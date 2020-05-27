Аналитики назвали районы Москвы с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

Аналитики назвали районы Москвы с наиболее высоким риском заражения коронавирусомНаименьший риск инфицироваться у жителей центра и запада столицы
Московские районы Зябликово, Братеево и Бирюлево Западное – самые неблагоприятные с точки зрения распространения коронавируса в столице: именно здесь наиболее высокий индекс эпидемиологической опасности – 2,57, 2,40 и 2,38 соответственно. Об этом говорится в совместном исследовании Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum, которые изучили столичные районы с точки зрения риска заболеть COVID-19 (исходя из разрешенных видов активности – походов в магазин, аптеку и коротких прогулок во время утилизации мусора). В топ-10 самых эпидемиологически неблагоприятных районов также вошли Орехово-Борисово Южное (2,37), Нагатинский Затон (2,30), Северное Медведково (2,25), Орехово-Борисово Северное (2,21), Чертаново Северное (2,21), Строгино (2,17), Чертаново Центральное (2,16).
Для расчета индекса были использованы три ключевых показателя, влияющих на распространение вируса: количество людей, приходящееся на один лифт (плотность взаимодействия с соседями и риск заразиться от них), количество людей на одну аптеку в радиусе 10-минутной доступности и количество людей на 1 кв. м магазина в пределах 5–20-минутной доступности. Так, например, районами – лидерами по вероятности заразиться коронавирусом из-за большей плотности покупателей в магазинах стали Метрогородок (1226 человек на 100 кв. м торговой площади), Ивановское (1042 человека на 100 кв. м) и Бирюлево Западное (1032 человека на 100 кв. м). А самый высокий риск инфицироваться в аптеке – у жителей Нагатинского Затона (8200 человек на одну аптеку в пределах пешеходной доступности), Зябликова (7700 человек) и Братеева (7700 человек). Заразиться коронавирусом в лифте многоэтажного дома больше всего рискуют в районах Ясенево (116 человек на лифт), Зябликово (104 человека) и Орехово-Борисово Южное (103 человека). Авторы исследования нормировали каждый из этих показателей методом линейного масштабирования (значения распределились от 0 до 1) и суммировали.
Наименьший индекс – у центральных и западных районов Москвы. От спальных районов центр отличают низкая плотность населения, небольшое количество людей на один лифт (из-за морфотипа застройки) и хорошо развитая инфраструктура. В тройку районов-лидеров с наименьшим риском заражения коронавирусом попали Тверской (0,37), Куркино (0,47) и Пресненский (0,48), говорится в исследовании. Так, в пределах Центрального административного округа на 100 кв. м торговой площади магазина приходится менее 380 человек при среднем показателе в Москве выше 645. Плотность людей на аптеку в топ-10 наиболее безопасных районов составила 2200 человек, а в целом по Москве – 4300 человек.
Спальные районы могут практически совпадать по степени плотности населения, но при этом существенно различаться по степени освоенности пространства для жизни, указывают авторы исследования. «Например, в Ясеневе зеленая зона занимает более 40% района. Но в условиях самоизоляции прогулки по ней запрещены, поэтому здесь один из самых высоких показателей плотности населения на застроенные участки. На 100 кв. м торговой площади магазина здесь приходится 861 человек, а на одну аптеку – 4600. Район Аэропорт не может похвастаться обширными зелеными территориями, но там больше благоустроенных дворов и при этом высокая плотность инфраструктуры. На 100 кв. м продуктового магазина приходится 480 человек, на аптеку – 3100 жителей. И потом, здесь преобладает невысокая застройка, т. е. ниже риски нарушения социальной дистанции в лифте», – сказал «Ведомостям» руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.