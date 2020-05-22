Путин не исключил вторую волну коронавируса осенью

Путин не исключил вторую волну коронавируса осеньюОн призвал Минздрав быть готовым к распространению COVID-19
Президент России Владимир Путин не исключил, что осенью может случиться вторая волна эпидемии коронавируса. По его словам, вирус может начать активно распространятся с октября по ноябрь. Президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России призвал Минздрав быть готовым к этому.
Снимая ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, следует задуматься над тем, что говорят специалисты, отметил Путин. Он поручил подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии, в том числе в экономике, и по дальнейшей борьбе с коронавирусом.
В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что Россия вышла на плато. Согласно данным мониторинга, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, наметилась «четкая тенденция к снижению», уточнила она. При этом Попова отметила необходимость соблюдения всех мер, ранее введенных для борьбы с COVID-19. По ее словам, медицинская система страны выдержала испытание коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым сохранить действующий режим ограничений в столице, в том числе режим самоизоляции и передвижение по цифровым пропускам. Предприятия должны жестко соблюдать все санитарные требования. В Москве режим самоизоляции был введен 29 марта. С тех пор он несколько раз продлевался. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим: для передвижения по городу необходимо иметь цифровой пропуск. Помимо этого с 12 мая москвичей обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Нарушение введенных ограничений карается штрафом.
Согласно данным оперативного штаба, всего в России было зарегистрировано 326 448 случаев заражения коронавирусом, из них 159 207 случаев приходится на Москву. За последние сутки прирост составил 8894 случая. За весь период зафиксировано 3249 летальных случаев, 99 825 человек выздоровели.