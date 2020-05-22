Путин не исключил вторую волну коронавируса осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым сохранить действующий режим ограничений в столице, в том числе режим самоизоляции и передвижение по цифровым пропускам. Предприятия должны жестко соблюдать все санитарные требования. В Москве режим самоизоляции был введен 29 марта. С тех пор он несколько раз продлевался. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим: для передвижения по городу необходимо иметь цифровой пропуск. Помимо этого с 12 мая москвичей обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Нарушение введенных ограничений карается штрафом.