Число больных COVID-19 в России превысило 485 000 человек

Число больных COVID-19 в России превысило 485 000 человекВрачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 8595 пациентов
В России зафиксировано 8595 новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных вирусом с начала эпидемии увеличилось до 485 253 человек, сообщил оперативный штаб. По его данным, в 38,1% новых случаев заболевшие не имели симптомов вирусной инфекции. В России за последние сутки умер 171 пациент с пневмонией и диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в стране скончались 6142 человека, выздоровели – 242 397 пациентов.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 11709 человек, продолжают лечение 236 714 человек.
В России наибольшее число заболевших COVID-19 наблюдается в Москве — 198 590 человек. За сутки число заболевших в Москве увеличилось на 1572 человека. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5390 пациентов», — заявила заммэра по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова. Всего в Москве коронавирусной инфекцией переболели уже 109 737 человек, отметила она. За последние сутки в Москве умерли 59 заразившихся вирусом, с начала пандемии в столице жертвами COVID-19 стали 3029 человек.
Вторым регионом по числу заразившихся коронавирусом в России является Подмосковье. В Московской области с начала пандемии вирус был выявлен у 45 722 человек, прирост за минувшие сутки составил 739 новых случаев. На сегодняшний день в регионе выздоровели 12 672 человек. Умерли за весь период 590 пациентов с COVID-19, из них 12 человек скончались за последние сутки.
В топ-5 российских регионов по числу заболевших входят также Санкт-Петербург (заболели 19 153, из них 433 умерли, суточный прирост — 318 случаев), Нижегородская (12 734 заразившихся, из них 145 скончались, суточный прирост — 292 человек) и Свердловская (7910 заболевших, 46 умерших, 242 новый случая) области. Более 100 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Ростовской области (всего 6542 заболевших), в Дагестане (6077 заразившихся), Красноярском крае (5617) и Тульской области (4843).
В мире коронавирусная инфекция выявлена более чем у 7,12 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия расположилась на третьем месте по общему числу случаев COVID-19. Больше всего заболевших даигностировано в США — 1,96 млн человек, на втором месте Бразилия с 707 412 случаем. Всего в мире умерли 406 542 пациентов с COVID-19, из них 111 007 летальных исходов в США, 40 680 – в Великобритании и 37 134 — в Бразилии.