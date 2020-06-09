Число больных COVID-19 в России превысило 485 000 человек

В России наибольшее число заболевших COVID-19 наблюдается в Москве — 198 590 человек. За сутки число заболевших в Москве увеличилось на 1572 человека. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5390 пациентов», — заявила заммэра по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова. Всего в Москве коронавирусной инфекцией переболели уже 109 737 человек, отметила она. За последние сутки в Москве умерли 59 заразившихся вирусом, с начала пандемии в столице жертвами COVID-19 стали 3029 человек.