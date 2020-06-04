Собянин пообещал до июля снять большинство ограничений в Москве

Ранее Собянин в интервью ТАСС говорил, что москвичам, в зависимости от оценок, придется ходить в масках как минимум до октября, а один из вариантов допускает сохранение масочного режима до февраля 2021 г. По его словам, все зависит от того, когда появится массовая вакцина от коронавируса. «Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – отметил мэр. К прежнему образу жизни, по оценке Собянина, город сможет вернуться через год.