Собянин пообещал до июля снять большинство ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что до июля в городе поэтапно можно будет снять большинство ограничений. При этом санитарные ограничения в столице сохранятся еще не один месяц. По словам мэра, несмотря на это «город должен возвращаться к обычной жизни». В понедельник мэрия Москвы может опубликовать график снятия ограничений.
Ранее Собянин в интервью ТАСС говорил, что москвичам, в зависимости от оценок, придется ходить в масках как минимум до октября, а один из вариантов допускает сохранение масочного режима до февраля 2021 г. По его словам, все зависит от того, когда появится массовая вакцина от коронавируса. «Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – отметил мэр. К прежнему образу жизни, по оценке Собянина, город сможет вернуться через год.
С 1 июня в Москве ужесточены требования по использованию средств защиты: маски необходимо носить не только в помещениях, но и при любом выходе на улицу. Пользоваться личным и общественным транспортом можно только с цифровым пропуском.
25 мая, в рамках первого этапа снятия ограничений в городе начали работать многофункциональные центры «Мои документы», частично начал работать каршеринг, стала доступна долгосрочная аренда автомобилей на пять-семь дней. С 1 июня заработали крупные торговые центры. Режим самоизоляции продлен в столице до 14 июня.