Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

В Москве с 1 июня ужесточены требования по использованию средств защиты: жители города должны носить маски не только в помещениях и на работе, но и при любом выходе на улицу. Пользоваться личным и общественным транспортом можно только при получении цифрового пропуска, список целей поездки при этом ограничен. В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.