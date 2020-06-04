Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
Жителям Москвы, в зависимости от оценок, придется ходить в масках как минимум до октября, один из вариантов допускает сохранение масочного режима до февраля 2021 г., сказал мэр Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, все зависит от того, когда появится массовая вакцина от коронавируса. «Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – понадеялся он.
Собянин ожидает, что через год Москва вернется к прежнему образу жизни. Данные из систем цифровых пропусков и социального мониторинга в нормальной жизни «может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», сказал он. На вопрос о том, как город сможет использовать эти системы в будущем, Собянин сказал, что все данные будут удалены.
В Москве с 1 июня ужесточены требования по использованию средств защиты: жители города должны носить маски не только в помещениях и на работе, но и при любом выходе на улицу. Пользоваться личным и общественным транспортом можно только при получении цифрового пропуска, список целей поездки при этом ограничен. В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко заверял, что приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от коронавируса на дому, удаляет данные о пользователях в течение десяти дней.