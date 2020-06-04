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Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

Ведомости

Жителям Москвы, в зависимости от оценок, придется ходить в масках как минимум до октября, один из вариантов допускает сохранение масочного режима до февраля 2021 г., сказал мэр Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, все зависит от того, когда появится массовая вакцина от коронавируса. «Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – понадеялся он.

Собянин ожидает, что через год Москва вернется к прежнему образу жизни. Данные из систем цифровых пропусков и социального мониторинга в нормальной жизни «может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», сказал он. На вопрос о том, как город сможет использовать эти системы в будущем, Собянин сказал, что все данные будут удалены.

В Москве с 1 июня ужесточены требования по использованию средств защиты: жители города должны носить маски не только в помещениях и на работе, но и при любом выходе на улицу. Пользоваться личным и общественным транспортом можно только при получении цифрового пропуска, список целей поездки при этом ограничен. В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко заверял, что приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от коронавируса на дому, удаляет данные о пользователях в течение десяти дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных