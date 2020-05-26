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Мэрия Москвы: данные пользователей «Социального мониторинга» удаляют после карантина

Ведомости

Мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от коронавируса на дому, удаляет данные о пользователях в течение десяти дней, рассказал в эфире «Эха Москвы» министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Лысенко заверил, что никакая информация о проходящих карантин не попадет в интернет. По его словам, вся информация в системе находится в центре обработки данных правительства столицы. «Это есть часть инфраструктуры, которая порядка десяти лет обслуживает города. Поэтому там ничего никуда не уходит», – подчеркнул он.

«Социальный мониторинг» создан для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Приложение заработало с 3 апреля, оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома, но они обязаны информировать власти о добросовестном соблюдении режима самоизоляции. При установке сервиса требуется подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото.

Ранее по теме: Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

Приложение вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Главная претензия – необоснованные штрафы в 4000 руб. каждый за нарушение режима самоизоляции. Штрафы приходят либо за не отправленное в течение часа селфи, либо если геолокация показывает, будто больной вышел на улицу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных