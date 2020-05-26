Мэрия Москвы: данные пользователей «Социального мониторинга» удаляют после карантина

Лысенко заверил, что никакая информация о проходящих карантин не попадет в интернет. По его словам, вся информация в системе находится в центре обработки данных правительства столицы. «Это есть часть инфраструктуры, которая порядка десяти лет обслуживает города. Поэтому там ничего никуда не уходит», – подчеркнул он.