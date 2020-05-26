Мэрия Москвы: данные пользователей «Социального мониторинга» удаляют после карантина
Мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от коронавируса на дому, удаляет данные о пользователях в течение десяти дней, рассказал в эфире «Эха Москвы» министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.
Лысенко заверил, что никакая информация о проходящих карантин не попадет в интернет. По его словам, вся информация в системе находится в центре обработки данных правительства столицы. «Это есть часть инфраструктуры, которая порядка десяти лет обслуживает города. Поэтому там ничего никуда не уходит», – подчеркнул он.
«Социальный мониторинг» создан для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Приложение заработало с 3 апреля, оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома, но они обязаны информировать власти о добросовестном соблюдении режима самоизоляции. При установке сервиса требуется подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото.
Приложение вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Главная претензия – необоснованные штрафы в 4000 руб. каждый за нарушение режима самоизоляции. Штрафы приходят либо за не отправленное в течение часа селфи, либо если геолокация показывает, будто больной вышел на улицу.