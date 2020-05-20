Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублейВ системе зарегистрировано более 60 000 пользователей, выписано 54 000 штрафов
В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. С момента ее запуска было выписано 54 000 штрафов – более чем на 216 млн руб., рассказал руководитель Главного контрольного управления Евгений Данчиков. Штрафы выписаны примерно 30% пользователей приложения: некоторые из них получили по 2–3 штрафа, говорит представитель мэрии.
Приложение «Социальный мониторинг» создано для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Заработало оно с 3 апреля. Приложение позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома, но они обязаны информировать власти о добросовестном соблюдении режима самоизоляции.
При установке сервис требует подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото. После этого приложение будет автоматически следить за местонахождением пользователя. Весь период болезни приложение периодически присылает уведомления с требованием сделать селфи на фоне домашнего интерьера. Если человек не зарегистрировался в приложении в течение 24 часов после подписания документов, не отозвался в течение часа на запрос об идентификации или отклонился от адреса, по которому соблюдает самоизоляцию, сообщение о нарушении поступает в Главное контрольное управление Москвы. Если человек отказывается скачать приложение, то первые три дня ему приходят sms-напоминания, потом выставляется первый штраф.
По словам Лысенко, основная задача приложения – контролировать, как соблюдают режим изоляции пациенты с COVID-19 и ОРВИ, а также контактировавшие с ними. «Но статистика показывает, что ежедневно тысячи таких пациентов или контактировавших с ними пытаются оформить цифровой пропуск, чтобы передвигаться по городу. Каждый из них за непродолжительное время может заразить несколько человек», – беспокоится Лысенко.
Приложение вызвало множество нареканий. Главная претензия – необоснованные штрафы в 4000 руб. каждый за нарушение режима самоизоляции. Штрафуют либо за не отправленное в течение часа селфи, либо если геолокация показывает, будто больной вышел на улицу.
Сервис разрабатывался в очень сжатые сроки, поэтому недочеты в его работе возможны, признает Лысенко: ДИТ анализирует жалобы и вопросы пользователей «Социального мониторинга» и оперативно дорабатывает приложение, чтобы сделать его максимально простым и понятным для горожан. Изначально по действовавшему регламенту запросы идентификации направлялись пользователям «Социального мониторинга» в случайное время, в том числе ночью. С 29 апреля установлен запрет на идентификацию с 22.00 до 09.00, указывает он. Более 400 сообщений о таких нарушениях уже отозвано из Главного контрольного управления Москвы, сказал Лысенко.
Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может его обжаловать, говорит Данчиков и обещает, что все поступившие жалобы будут отработаны в индивидуальном порядке. Для обжалования можно воспользоваться электронным сервисом на mos.ru: заполнить форму в подразделе «Электронная приемная» раздела «Обратная связь» или направить письмо в адрес Главного контрольного управления Москвы.
Если пришел штраф, необходимо начать действовать в тот же день, комментирует адвокат Алим Бишенов. Необходимо получить копию постановления об административном правонарушении и написать обращение в электронную приемную к главе Госконтроля – в обращении описать ситуацию (можно приложить документы, если они есть, а также фото на телефоне, то же самое селфи, с указанием времени и даты, доказывающее, что вы были в этот день дома). Официальное обращение на получение постановления об административном правонарушении – весомый аргумент в дальнейшем оспаривании, уверен Бишенов. Если эта копия постановления в ответ на обращение поступает, на его обжалование законом отведено 10 дней через суд. Необходимо составить жалобу (тут уже нужно обратиться к грамотному юристу или воспользоваться инструкциями на официальных правовых ресурсах) и с ней обратиться в районный суд по месту жительства. После того как жалоба направлена в суд, закон дает 30 дней на ее рассмотрение, после чего истец получает копию постановления суда. И тут либо штраф снимается, либо можно продолжить его оспаривать в установленном законом порядке. В случае если нет никакой реакции на жалобу по истечении этого срока, гражданину необходимо в судебном порядке обжаловать бездействие госконтроля на его обращение, советует Бишенов.