Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

Если пришел штраф, необходимо начать действовать в тот же день, комментирует адвокат Алим Бишенов. Необходимо получить копию постановления об административном правонарушении и написать обращение в электронную приемную к главе Госконтроля – в обращении описать ситуацию (можно приложить документы, если они есть, а также фото на телефоне, то же самое селфи, с указанием времени и даты, доказывающее, что вы были в этот день дома). Официальное обращение на получение постановления об административном правонарушении – весомый аргумент в дальнейшем оспаривании, уверен Бишенов. Если эта копия постановления в ответ на обращение поступает, на его обжалование законом отведено 10 дней через суд. Необходимо составить жалобу (тут уже нужно обратиться к грамотному юристу или воспользоваться инструкциями на официальных правовых ресурсах) и с ней обратиться в районный суд по месту жительства. После того как жалоба направлена в суд, закон дает 30 дней на ее рассмотрение, после чего истец получает копию постановления суда. И тут либо штраф снимается, либо можно продолжить его оспаривать в установленном законом порядке. В случае если нет никакой реакции на жалобу по истечении этого срока, гражданину необходимо в судебном порядке обжаловать бездействие госконтроля на его обращение, советует Бишенов.