Собянин допустил продление ограничений вплоть до разработки вакцины от COVID-19

Кардинальные решения по снятию ограничений привели бы к массовому скоплению людей на улицах, сказал Собянин. «Вопрос даже не в том, что мы разрешаем, а самое сложное в том, чтобы обратно не пришлось закрывать», — сказал он. Так он обосновал сохранение пропускного режима и необходимость разрешить прогулки в Москве по графикам. Масочный режим в Москве стоило усилить, так как «столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улице — избежать этого не удастся», сказал мэр.