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Собянин допустил продление ограничений вплоть до разработки вакцины от COVID-19

Но он заявил о необходимости возвращаться к нормальной жизни
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
Закрытое из-за ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 кафе в Москве /РИА Новости

Режим санитарных ограничений в Москве, введенных из-за распространения коронавируса, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19, допустил мэр Сергей Собянин во время интервью на «России-24». При этом он выступил за постепенное возвращение города к нормальному образу жизни — при условии, что надо соблюдать «элементарные требования».

«Поймём, что мы прошли эту ситуацию — снимем все эти ограничения», — объяснил Собянин и назвал эти ограничения «режимом самосохранения». Он добавил, что «это же не означает, что мы должны взаперти все время жить». С соблюдением требований, «которые вообще во многих странах являются аксиомой», можно будет ходить в магазины, гулять и общаться друг с другом.

Кардинальные решения по снятию ограничений привели бы к массовому скоплению людей на улицах, сказал Собянин. «Вопрос даже не в том, что мы разрешаем, а самое сложное в том, чтобы обратно не пришлось закрывать», — сказал он. Так он обосновал сохранение пропускного режима и необходимость разрешить прогулки в Москве по графикам. Масочный режим в Москве стоило усилить, так как «столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улице — избежать этого не удастся», сказал мэр.

Вот представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми. Вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями [...] И вот не так, как мы стоим на расстоянии двух метров, а вот просто вплотную — там дети, это же невозможно. И без масок!

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Коронавирус в Москве к 28 мая был обнаружен у 173 497 человек, за последние сутки врачи выявили 2 054 новых случая, сообщает федеральный оперативный штаб. Лечение от COVID-19 продолжают почти 100 000 человек. Всего в России выявлено 379 051 случаев заражения.

Коронавирус в Москве к 28 мая был обнаружен у 173 497 человек, за последние сутки врачи выявили 2 054 новых случая, сообщает федеральный оперативный штаб. Лечение от COVID-19 продолжают почти 100 000 человек. Всего в России выявлено 379 051 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных