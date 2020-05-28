Собянин допустил продление ограничений вплоть до разработки вакцины от COVID-19

Собянин допустил продление ограничений вплоть до разработки вакцины от COVID-19Но он заявил о необходимости возвращаться к нормальной жизни
Режим санитарных ограничений в Москве, введенных из-за распространения коронавируса, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19, допустил мэр Сергей Собянин во время интервью на «России-24». При этом он выступил за постепенное возвращение города к нормальному образу жизни — при условии, что надо соблюдать «элементарные требования».
«Поймём, что мы прошли эту ситуацию — снимем все эти ограничения», — объяснил Собянин и назвал эти ограничения «режимом самосохранения». Он добавил, что «это же не означает, что мы должны взаперти все время жить». С соблюдением требований, «которые вообще во многих странах являются аксиомой», можно будет ходить в магазины, гулять и общаться друг с другом.
Кардинальные решения по снятию ограничений привели бы к массовому скоплению людей на улицах, сказал Собянин. «Вопрос даже не в том, что мы разрешаем, а самое сложное в том, чтобы обратно не пришлось закрывать», — сказал он. Так он обосновал сохранение пропускного режима и необходимость разрешить прогулки в Москве по графикам. Масочный режим в Москве стоило усилить, так как «столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улице — избежать этого не удастся», сказал мэр.
Вот представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми. Вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями [...] И вот не так, как мы стоим на расстоянии двух метров, а вот просто вплотную — там дети, это же невозможно. И без масок!
Коронавирус в Москве к 28 мая был обнаружен у 173 497 человек, за последние сутки врачи выявили 2 054 новых случая, сообщает федеральный оперативный штаб. Лечение от COVID-19 продолжают почти 100 000 человек. Всего в России выявлено 379 051 случаев заражения.
Коронавирус в Москве к 28 мая был обнаружен у 173 497 человек, за последние сутки врачи выявили 2 054 новых случая, сообщает федеральный оперативный штаб. Лечение от COVID-19 продолжают почти 100 000 человек. Всего в России выявлено 379 051 случаев заражения.