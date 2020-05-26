«Вектор» начнет испытания вакцины от коронавируса на людях в июне

По его словам, для клинических исследований ученые отобрали три наиболее перспективных препарата. Всего на чувствительных животных испытывались 25 вариантов вакцины, рассказал Максютов, три варианта «были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства». Датой начала клинических исследования гендиректор «Вектора» назвал 29 июня. Этот срок обусловлен необходимостью получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и разрешения Минздрава России на сами исследования на 300 добровольцах, которых отобрали в апреле.