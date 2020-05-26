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«Вектор» начнет испытания вакцины от коронавируса на людях в июне

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Научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирской области планирует начать клинические испытания вакцины против коронавируса на людях в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью ТАСС.

По его словам, для клинических исследований ученые отобрали три наиболее перспективных препарата. Всего на чувствительных животных испытывались 25 вариантов вакцины, рассказал Максютов, три варианта «были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства». Датой начала клинических исследования гендиректор «Вектора» назвал 29 июня. Этот срок обусловлен необходимостью получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и разрешения Минздрава России на сами исследования на 300 добровольцах, которых отобрали в апреле.

По словам собеседника агентства, клинические исследования делятся на четыре фазы. Сначала они проводятся на 20-80 здоровых добровольцах. Во второй фазе участвуют уже 100-150 волонтеров, параллельно контрольной группе добровольцев, дается плацебо. Цель второй фазы — изучение эффективности вакцины, подтверждение безопасности выбранной дозы и схемы вакцинации. Третья фаза клинических исследований проводится в подтверждение результатов и выводов второй фазы. Четвертый этап — после регистрации, самый массовый, большое количество добровольцев позволяет выявить частоту и характер нежелательных реакций.

Максютов сообщил, что подготовка к массовому производству вакцин идет уже сейчас. Регистрация вакцины планируется на сентябрь. По словам гендиректора «Вектора», вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после ее регистрации. «Обязательной вакцинация может стать в случае, если коронавирус будет постоянно циркулировать», — добавил он. Помимо новосибирского центра разработкой вакцины от коронавируса занимаются научные центры Минздрава и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Утром 25 мая оперативный штаб сообщил, что общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 000, в Москве – 166 473. Всего за время пандемии COVID-19 в России зарегистрировано свыше 3700 летальных случаев коронавирусной инфекции , из них более 2100 случаев приходится на Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных