Песков рассказал об установке дезинфекционных тоннелей в Кремле и Ново-Огареве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение об установке дезинфекционного тоннеля в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве. Два таких же средства дезинфекции установлены в Кремле, сказал Песков.
Путин из Ново-Огарева ездит в Кремль, возвращается туда обратно, проводит там много мероприятий, встречается там с людьми по работе, отметил пресс-секретарь президента. Установка дезинфекционных тоннелей связана с эпидемиологической обстановкой, объяснил он: «Они были установлены в самый разгар эпидемии». «Сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. И, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности оправданы и объяснимы», – сказал Песков.
По данным на 17 июня, в России обнаружен 553 301 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки – 7843 новых случая. Больше всего в Москве – 209 745 случаев заражения коронавирусом. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришелся на 11 мая, рассказывала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.