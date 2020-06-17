Песков рассказал об установке дезинфекционных тоннелей в Кремле и Ново-Огареве

Путин из Ново-Огарева ездит в Кремль, возвращается туда обратно, проводит там много мероприятий, встречается там с людьми по работе, отметил пресс-секретарь президента. Установка дезинфекционных тоннелей связана с эпидемиологической обстановкой, объяснил он: «Они были установлены в самый разгар эпидемии». «Сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. И, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности оправданы и объяснимы», – сказал Песков.