Путин призвал чиновников не «выпячивать» свое благосостояние напоказ

Российский лидер также признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных. По его словам, он никогда так не поступает. «Не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо еще хуже ‒ унизил», ‒ добавил президент, отметив при этом, что жесткие разговоры в Кремле бывают. Путин считает, что чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчиненными.