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Путин призвал чиновников не «выпячивать» свое благосостояние напоказ

Ведомости

Президент Владимир Путин призвал чиновников не выпячивать свое благосостояние напоказ. По его словам, показной аскетизм также не может быть примером для подражания, передает ТАСС.

По его словам, представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. «Сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», ‒ сказал президент в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале »Россия 1».

Российский лидер также признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных. По его словам, он никогда так не поступает. «Не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо еще хуже ‒ унизил», ‒ добавил президент, отметив при этом, что жесткие разговоры в Кремле бывают. Путин считает, что чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчиненными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных