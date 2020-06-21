Путин призвал чиновников не «выпячивать» свое благосостояние напоказ
Президент Владимир Путин призвал чиновников не выпячивать свое благосостояние напоказ. По его словам, показной аскетизм также не может быть примером для подражания, передает ТАСС.
По его словам, представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. «Сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», ‒ сказал президент в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале »Россия 1».
Российский лидер также признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных. По его словам, он никогда так не поступает. «Не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо еще хуже ‒ унизил», ‒ добавил президент, отметив при этом, что жесткие разговоры в Кремле бывают. Путин считает, что чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчиненными.