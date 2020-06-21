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Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

Ведомости

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», ‒ уточнила она.

15 июня произошла перестрелка недалеко от дома № 156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники ГИБДД остановили такси из-за нарушения правил дорожного движения. В этот момент проходящий мимо мужчина открыл по ним огонь. Во время стрельбы оба сотрудника ГИБДД были ранены. В тяжелом состоянии их госпитализировали. Нападавший также был ранен ответным огнем.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что получивших ранения полицейских представят к государственным наградам.

Ранее по теме: Стрельба на Ленинском проспекте в Москве. Главное
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных