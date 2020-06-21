Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

15 июня произошла перестрелка недалеко от дома № 156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники ГИБДД остановили такси из-за нарушения правил дорожного движения. В этот момент проходящий мимо мужчина открыл по ним огонь. Во время стрельбы оба сотрудника ГИБДД были ранены. В тяжелом состоянии их госпитализировали. Нападавший также был ранен ответным огнем.