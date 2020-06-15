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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве. Главное

Прохожий открыл огонь по полицейским, которые остановили таксиста
Юрий Литвиненко
Валерий Шарифулин / ТАСС

На юго-западе Москвы около 17.00 мск произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками полиции. Во время перестрелки пострадали два сотрудника ГИБДД. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Собрали главное, что известно о случившемся:

  • Полицейские остановили такси у дома 156 по Ленинскому проспекту из-за нарушения правил дорожного движения. В это время прохожий открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщают в полиции.

  • Нападавший ранил двух полицейских, они, в свою очередь, открыли ответный огонь и задержали прохожего. Источники ТАСС и «РИА Новости» отмечают, что всего пострадали три человека.

  • Полицейских и нападавшего отвезли в медицинское учреждение. Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

  • Задержанный ‒ уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, утверждают источники РБК и «Интерфакса». По различным данным, ему от 24 до 25 лет. По сведениям источников РБК, по адресам в Ингушетии и Москве, где был зарегистрирован Галаев, проходят обыски.

  • Таксиста, которого остановили для проверки документов, опрашивают как свидетеля, к перестрелке отношения он не имел, заявил представитель «Яндекс.Такси».

  • Съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского перекрыт, центр обеспечения дорожного движения порекомендовал объезжать по улице 26 Бакинских Комиссаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных