Стрельба на Ленинском проспекте в Москве. Главное

Стрельба на Ленинском проспекте в Москве. ГлавноеПрохожий открыл огонь по полицейским, которые остановили таксиста
На юго-западе Москвы около 17.00 мск произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками полиции. Во время перестрелки пострадали два сотрудника ГИБДД. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Собрали главное, что известно о случившемся:
Полицейские остановили такси у дома 156 по Ленинскому проспекту из-за нарушения правил дорожного движения. В это время прохожий открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщают в полиции.
Нападавший ранил двух полицейских, они, в свою очередь, открыли ответный огонь и задержали прохожего. Источники ТАСС и «РИА Новости» отмечают, что всего пострадали три человека.
Полицейских и нападавшего отвезли в медицинское учреждение. Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Задержанный ‒ уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, утверждают источники РБК и «Интерфакса». По различным данным, ему от 24 до 25 лет. По сведениям источников РБК, по адресам в Ингушетии и Москве, где был зарегистрирован Галаев, проходят обыски.
Таксиста, которого остановили для проверки документов, опрашивают как свидетеля, к перестрелке отношения он не имел, заявил представитель «Яндекс.Такси».
Съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского перекрыт, центр обеспечения дорожного движения порекомендовал объезжать по улице 26 Бакинских Комиссаров.