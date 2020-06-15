Стрельба на Ленинском проспекте в Москве. Главное

На юго-западе Москвы около 17.00 мск произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками полиции. Во время перестрелки пострадали два сотрудника ГИБДД. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.