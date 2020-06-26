Собянин пообещал «бить по рукам» принуждающих к голосованию по поправкам
Люди должны голосовать по поправкам в Конституцию добровольно, никто не должен их принуждать к голосованию, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». «А кто будет принуждать ‒ будем бить по рукам», ‒ сказал он.
Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, в Москве и Нижегородской области проголосовать можно в электронной форме. Ранее «Коммерсантъ» сообщал о призывах зарегистрироваться на электронное голосование, поступающих от руководства ГБУ «Автомобильные дороги», а также в адрес работников сфер образования, ЖКХ и социальной защиты. РБК и BBC также сообщали о принуждении московских учителей к регистрации на онлайн-голосование. Аналогичные поручения, по информации BBC, поступали от руководства «Мослифта» и ВДНХ.
Центризбирком (ЦИК) обращался к руководителям регионов и к прокурорам из-за давления на избирателей со стороны работодателей, передавал ТАСС слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Комиссии было известно о 23 обращениях по поводу принуждения к голосованию в Москве. Памфилова сказала, что «по Москве четко отработали, и с мэром, и в прокуратуре реакция есть быстрая».