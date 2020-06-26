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Собянин пообещал «бить по рукам» принуждающих к голосованию по поправкам

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Люди должны голосовать по поправкам в Конституцию добровольно, никто не должен их принуждать к голосованию, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». «А кто будет принуждать ‒ будем бить по рукам», ‒ сказал он.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, в Москве и Нижегородской области проголосовать можно в электронной форме. Ранее «Коммерсантъ» сообщал о призывах зарегистрироваться на электронное голосование, поступающих от руководства ГБУ «Автомобильные дороги», а также в адрес работников сфер образования, ЖКХ и социальной защиты. РБК и BBC также сообщали о принуждении московских учителей к регистрации на онлайн-голосование. Аналогичные поручения, по информации BBC, поступали от руководства «Мослифта» и ВДНХ.

Центризбирком (ЦИК) обращался к руководителям регионов и к прокурорам из-за давления на избирателей со стороны работодателей, передавал ТАСС слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Комиссии было известно о 23 обращениях по поводу принуждения к голосованию в Москве. Памфилова сказала, что «по Москве четко отработали, и с мэром, и в прокуратуре реакция есть быстрая».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных