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МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

Ведомости

Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане, является вбросом американской разведки, заявили ТАСС в МИД России. По данным министерства, это «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России как экстремистское), награду за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе военнослужащих США. По словам собеседников газеты, к такому выводу в США пришли в марте и сейчас в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил NYT, что в Кремле не знают об этих обвинениях. «Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим»,- сказал он.

После публикации материала в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне стали получать анонимные угрозы. На своей странице в Twitter посольство прикрепило скриншоты с угрозами. На одном из них ссылка на материал газеты сопровождается подписью «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов». Сами обвинения в статье в посольстве назвали «безосновательными и анонимными», призвав The New York Times не создавать фейковые новости, «которые приводят к опасности для жизни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных