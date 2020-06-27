МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

После публикации материала в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне стали получать анонимные угрозы. На своей странице в Twitter посольство прикрепило скриншоты с угрозами. На одном из них ссылка на материал газеты сопровождается подписью «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов». Сами обвинения в статье в посольстве назвали «безосновательными и анонимными», призвав The New York Times не создавать фейковые новости, «которые приводят к опасности для жизни».