Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). Она признала недостоверным утверждения духовника об узаконивании рабовладельческой власти голосованием по поправкам к Конституции и о правлении в России хасидов. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на представителя монастыря Всеволода Могучева и уведомление Роскомнадзора.
Собеседник издания, сообщил, что удалит видеозапись, в которой Романов призывал к отказу от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Видеообращение Романова было размещено в аккаунте Могучева на YouTube 28 июня. В уведомлении Роскомнадзора, которое Могучев передал в распоряжение газеты, указывается, что Генпрокуратура признала недостоверными два фрагмента его обращения. В одном Романов призывал не ходить на пункты для голосования, потому что оно узаконит рабовладельческую власть и власть будущего антихриста, во втором — заявлял, что Россией правят хасиды (одно из течений в иудаизме).
26 апреля на проповеди схиигумен Сергий (Романов), духовник Среднеуральского женского монастыря, заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы. После этого ковид-диссидента Русская православная церковь лишила права проповедовать и проводить богослужения. В середине июня опальный священник со своими сторонниками занял монастырь.
Против Романова возбуждено административное дело о распространении фейковых новостей, связанных с его отрицанием коронавируса, ему грозит до 100 тысяч рублей штрафа. Кроме того, схиигумен находится под церковным судом и может быть лишен сана. 27 июня в монастыре пострадала телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков. Ерженкову в ходе стычки сломали руку, у съемочной группы отобрали камеру.