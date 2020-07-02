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Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

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Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). Она признала недостоверным утверждения духовника об узаконивании рабовладельческой власти голосованием по поправкам к Конституции и о правлении в России хасидов. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на представителя монастыря Всеволода Могучева и уведомление Роскомнадзора.

Собеседник издания, сообщил, что удалит видеозапись, в которой Романов призывал к отказу от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Видеообращение Романова было размещено в аккаунте Могучева на YouTube 28 июня. В уведомлении Роскомнадзора, которое Могучев передал в распоряжение газеты, указывается, что Генпрокуратура признала недостоверными два фрагмента его обращения. В одном Романов призывал не ходить на пункты для голосования, потому что оно узаконит рабовладельческую власть и власть будущего антихриста, во втором — заявлял, что Россией правят хасиды (одно из течений в иудаизме).

26 апреля на проповеди схиигумен Сергий (Романов), духовник Среднеуральского женского монастыря, заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы. После этого ковид-диссидента Русская православная церковь лишила права проповедовать и проводить богослужения. В середине июня опальный священник со своими сторонниками занял монастырь.

Против Романова возбуждено административное дело о распространении фейковых новостей, связанных с его отрицанием коронавируса, ему грозит до 100 тысяч рублей штрафа. Кроме того, схиигумен находится под церковным судом и может быть лишен сана. 27 июня в монастыре пострадала телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков. Ерженкову в ходе стычки сломали руку, у съемочной группы отобрали камеру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных