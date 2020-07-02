Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Собеседник издания, сообщил, что удалит видеозапись, в которой Романов призывал к отказу от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Видеообращение Романова было размещено в аккаунте Могучева на YouTube 28 июня. В уведомлении Роскомнадзора, которое Могучев передал в распоряжение газеты, указывается, что Генпрокуратура признала недостоверными два фрагмента его обращения. В одном Романов призывал не ходить на пункты для голосования, потому что оно узаконит рабовладельческую власть и власть будущего антихриста, во втором — заявлял, что Россией правят хасиды (одно из течений в иудаизме).