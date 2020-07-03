Замглавы Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей

Сотрудники полиции задержали высокопоставленного чиновника Минобрнауки и руководителя коммерческой фирмы, подозреваемых в мошенничестве на более 40 млн руб., выделенных из бюджета для Минобрнауки, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о статс-секретаре — заместителе министра науки и высшего образования Марине Лукашевич и чиновнике Россотрудничества Михаиле Попове. Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте задержанных, пишет ТАСС.