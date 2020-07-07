TikTok прекратит работу в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

TikTok изначально был спроектирован таким образом, чтобы он не мог быть доступен материковому Китаю. Это было частью стратегии компании ByteDance по обращению к международной аудитории. В КНР у компании работает другое приложение для обмена короткими видео ‒ Douyin. Китайцы, приезжающие из материковой части КНР, пользуется им, но специальных планов по выходу Douyin в Гонконге нет, сказал представитель ByteDance.