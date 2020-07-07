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TikTok прекратит работу в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

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TikTok (социальная сеть для обмена короткими видео) в ближайшие дни прекратит работу на территории Гонконга из-за закона о национальной безопасности, принятого в Китае для этого специального административного района, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», ‒ сказал собеседник агентства. Ранее представители мессенджеров WhatsApp (принадлежит Facebook) и Telegram Павла Дурова заявили, что не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за закона о нацбезопасности.

TikTok изначально был спроектирован таким образом, чтобы он не мог быть доступен материковому Китаю. Это было частью стратегии компании ByteDance по обращению к международной аудитории. В КНР у компании работает другое приложение для обмена короткими видео ‒ Douyin. Китайцы, приезжающие из материковой части КНР, пользуется им, но специальных планов по выходу Douyin в Гонконге нет, сказал представитель ByteDance.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он предусматривает пожизненное заключение и другие наказания за подрыв госстроя, сговор с иностранцами, экстремистские, сепаратистские и террористические призывы и действия. Законом в Гонконге создаются органы безопасности с широкими полномочиями. Они смогут вести следствие с территории материкового Китая и проводить судебные процессы против нарушителей в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных