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Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

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Президент Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, содержащей конструктивные предложения. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале »Россия 1». По его словам, полезно знать различные мнения и оценки. «Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений ‒ это полезно», ‒ заявил Путин.

По его словам, также необходимо обращать внимание на то, что предлагается кроме самой критики. «Если это критика ради критики, то это просто неинтересно», ‒ добавил он. К конструктивным предложениям «я с удовольствием прислушиваюсь», сказал он.

24 июня президент заявил, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных