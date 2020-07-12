Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

Президент Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, содержащей конструктивные предложения. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале »Россия 1». По его словам, полезно знать различные мнения и оценки. «Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений ‒ это полезно», ‒ заявил Путин.