Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок

На вопрос, заметили ли в Кремле некоторые перекосы в подходах правоохранителей к протестующим в разных регионах, Песков ответил: «Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители». Пресс-секретарь также подтвердил, что во всех регионах «и законы должны обеспечиваться, и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково».