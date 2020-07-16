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Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок

Ведомости

Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя задержания в Москве на акции протеста против поправок к Конституции.

На вопрос, заметили ли в Кремле некоторые перекосы в подходах правоохранителей к протестующим в разных регионах, Песков ответил: «Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители». Пресс-секретарь также подтвердил, что во всех регионах «и законы должны обеспечиваться, и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково».

В Москве вечером 15 июля прошла несанкционированная акция против поправок к Конституции. Около 1000 протестующих собралось на Пушкинской площади, где подписывали иск с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон. После участники начали шествие в сторону Петровки и Страстного бульвара. Некоторые из них ложились на проезжую часть, перегораживая ее. Полицейские также перекрывали движение.

На Петровке находилось не менее восьми автозаков. Всего в ходе акции, по данным МВД, задержаны 132 человека. «ОВД-инфо» сообщает о 147 задержанных. Акция против поправок также прошла в Санкт-Петербурге на Малой Садовой улице. Организатором мероприятий стала кампания «НЕТ!», выступающая против внесения изменений в Конституцию. 

Ранее по теме: Задержания на акции протеста в центре Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных