Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок
Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя задержания в Москве на акции протеста против поправок к Конституции.
На вопрос, заметили ли в Кремле некоторые перекосы в подходах правоохранителей к протестующим в разных регионах, Песков ответил: «Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители». Пресс-секретарь также подтвердил, что во всех регионах «и законы должны обеспечиваться, и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково».
В Москве вечером 15 июля прошла несанкционированная акция против поправок к Конституции. Около 1000 протестующих собралось на Пушкинской площади, где подписывали иск с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон. После участники начали шествие в сторону Петровки и Страстного бульвара. Некоторые из них ложились на проезжую часть, перегораживая ее. Полицейские также перекрывали движение.
На Петровке находилось не менее восьми автозаков. Всего в ходе акции, по данным МВД, задержаны 132 человека. «ОВД-инфо» сообщает о 147 задержанных. Акция против поправок также прошла в Санкт-Петербурге на Малой Садовой улице. Организатором мероприятий стала кампания «НЕТ!», выступающая против внесения изменений в Конституцию.