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Президенты России и Украины обсудили выполнение перемирия в Донбассе

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Донбассе, достигнутых во время нормандского саммита в декабре 2019 г., сообщили пресс-службы Кремля и офиса президента Украины. Телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны, утверждают в пресс-службе Кремля.

Собеседники приветствовали достижение 22 июля на заседании минской контактной группы договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе, которое начинается с 00.01 27 июля 2020 г; президент России поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе. При этом Путин подверг критике принятое Верховной радой 15 июля постановление об организации местных выборов осенью, которое, по мнению российской стороны, игнорирует минские соглашения. Также была обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса.

Соглашение 22 июля предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных