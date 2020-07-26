Президенты России и Украины обсудили выполнение перемирия в Донбассе

Собеседники приветствовали достижение 22 июля на заседании минской контактной группы договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе, которое начинается с 00.01 27 июля 2020 г; президент России поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе. При этом Путин подверг критике принятое Верховной радой 15 июля постановление об организации местных выборов осенью, которое, по мнению российской стороны, игнорирует минские соглашения. Также была обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса.