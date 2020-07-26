Президенты России и Украины обсудили выполнение перемирия в Донбассе
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Донбассе, достигнутых во время нормандского саммита в декабре 2019 г., сообщили пресс-службы Кремля и офиса президента Украины. Телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны, утверждают в пресс-службе Кремля.
Собеседники приветствовали достижение 22 июля на заседании минской контактной группы договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе, которое начинается с 00.01 27 июля 2020 г; президент России поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе. При этом Путин подверг критике принятое Верховной радой 15 июля постановление об организации местных выборов осенью, которое, по мнению российской стороны, игнорирует минские соглашения. Также была обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса.
Соглашение 22 июля предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.