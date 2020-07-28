Дегтярев пригрозил чиновникам края увольнением за неэффективное расходование средств

«В этом году мы (бюджет Хабаровского края. ‒ "Ведомости") получаем из казны 42 млрд руб., и сегодня я всем чиновникам сказал: если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернется в федеральный бюджет, то мы будем с виновными расставаться», ‒ сказал Дегтярев.