Дегтярев пригрозил чиновникам края увольнением за неэффективное расходование средств
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригрозил местным чиновникам увольнением за неэффективное расходование средств. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».
«В этом году мы (бюджет Хабаровского края. ‒ "Ведомости") получаем из казны 42 млрд руб., и сегодня я всем чиновникам сказал: если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернется в федеральный бюджет, то мы будем с виновными расставаться», ‒ сказал Дегтярев.
В беседе с изданием он отметил, что назначение стало для него неожиданностью. Однако, по его словам, и у него, и у ЛДПР были «однозначные планы» на карьеру, поскольку он проходит обучение в третьем потоке школы губернаторов.
Дегтярев также рассказал, что принял решение о продлении программы субсидирования авиабилетов в северные районы Хабаровского края. Однако на какой срок ‒ не уточнил.
Комментируя стихийные митинги в крае, Дегтярев заявил, что арест бывшего губернатора Сергея Фургала негативно отражается на его работе. По его словам, из-за несанкционированных митингов растет количество заболевших коронавирусом.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (бывший до 2018 г. депутатом Госдумы от ЛДПР) 9 июля был задержан по подозрению в организации убийств. 20 июля он был отправлен президентом России Владимиром Путиным в отставку по утрате доверия. После его ареста по всему краю начались ежедневные стихийные митинги в поддержку Фургала.