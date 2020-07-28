Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Дегтярев пригрозил чиновникам края увольнением за неэффективное расходование средств

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригрозил местным чиновникам увольнением за неэффективное расходование средств. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту». 

«В этом году мы (бюджет Хабаровского края. ‒ "Ведомости") получаем из казны 42 млрд руб., и сегодня я всем чиновникам сказал: если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернется в федеральный бюджет, то мы будем с виновными расставаться», ‒ сказал Дегтярев. 

В беседе с изданием он отметил, что назначение стало для него неожиданностью. Однако, по его словам, и у него, и у ЛДПР были «однозначные планы» на карьеру, поскольку он проходит обучение в третьем потоке школы губернаторов. 

Дегтярев также рассказал, что принял решение о продлении программы субсидирования авиабилетов в северные районы Хабаровского края. Однако на какой срок ‒ не уточнил. 

Комментируя стихийные митинги в крае, Дегтярев заявил, что арест бывшего губернатора Сергея Фургала негативно отражается на его работе. По его словам, из-за несанкционированных митингов растет количество заболевших коронавирусом. 

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (бывший до 2018 г. депутатом Госдумы от ЛДПР) 9 июля был задержан по подозрению в организации убийств. 20 июля он был отправлен президентом России Владимиром Путиным в отставку по утрате доверия. После его ареста по всему краю начались ежедневные стихийные митинги в поддержку Фургала.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных