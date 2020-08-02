В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

С 11 июля, после ареста Фургала, в Хабаровске начались акции протеста. Одна из наиболее масштабных прошла 18 июля. По данным властей, в мероприятии приняли участие 10 000 человек. 2 августа на площади Ленина, по оценкам мэрии, собрались около 3500 человек, что примерно вдвое меньше, чем на прошлых акциях.