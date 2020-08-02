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В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

Ведомости

В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент «РИА Новости». По его данным, к часу дня на площади Ленина собрались несколько десятков человек. Вскоре начался ливень, и люди разошлись.

В мэрии Хабаровска подтвердили, что шествие не состоялось.

С 11 июля, после ареста Фургала, в Хабаровске начались акции протеста. Одна из наиболее масштабных прошла 18 июля. По данным властей, в мероприятии приняли участие 10 000 человек. 2 августа на площади Ленина, по оценкам мэрии, собрались около 3500 человек, что примерно вдвое меньше, чем на прошлых акциях.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных