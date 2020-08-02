В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент «РИА Новости». По его данным, к часу дня на площади Ленина собрались несколько десятков человек. Вскоре начался ливень, и люди разошлись.
В мэрии Хабаровска подтвердили, что шествие не состоялось.
С 11 июля, после ареста Фургала, в Хабаровске начались акции протеста. Одна из наиболее масштабных прошла 18 июля. По данным властей, в мероприятии приняли участие 10 000 человек. 2 августа на площади Ленина, по оценкам мэрии, собрались около 3500 человек, что примерно вдвое меньше, чем на прошлых акциях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.