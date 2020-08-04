Шойгу объявил о введении надбавки для некоторых категорий военнослужащих

Ежемесячная надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Выплаты получат более 45 000 военнослужащих. В среднем размер надбавки равен 23 000 руб., сообщил Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.