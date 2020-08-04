Шойгу объявил о введении надбавки для некоторых категорий военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики, ракетчики и сотрудники Генштаба начали получать специальные надбавки к окладу. Такой приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в минобороны.
Ежемесячная надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Выплаты получат более 45 000 военнослужащих. В среднем размер надбавки равен 23 000 руб., сообщил Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.
«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 г. ежемесячной надбавки. Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату в соответствии с приказом», — сказал министр.
В марте депутаты Госдумы приняли закон об установке солдатам-срочникам выплат в размере 2000 руб. в месяц, а также надбавок. При выплатах учитывается оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы и работа с гостайной.