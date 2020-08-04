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Шойгу объявил о введении надбавки для некоторых категорий военнослужащих

Ведомости

С 1 июля летчики, моряки, разведчики, ракетчики и сотрудники Генштаба начали получать специальные надбавки к окладу. Такой приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в минобороны. 

Ежемесячная надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Выплаты получат более 45 000 военнослужащих. В среднем размер надбавки равен 23 000 руб., сообщил Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 г. ежемесячной надбавки. Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату в соответствии с приказом», — сказал министр.

В марте депутаты Госдумы приняли закон об установке солдатам-срочникам выплат в размере 2000 руб. в месяц, а также надбавок. При выплатах учитывается оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы и работа с гостайной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных