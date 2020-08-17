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В автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли технику слежения

Ведомости

В МИД России заявили, что в служебной машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства. Нидерландской временной поверенной Доминик Баккер-Кюлинг выразили протест. Представитель королевства вызвана в российский МИД.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в сообщении. В МИДе также отметили, что подобные недружественные действия усложняют «и без того непростые двусторонние отношения».

В начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов используют Россию для создания образа врага вместо борьбы с общими проблемами. Так она прокомментировала опубликованную голландскими спецслужбами памятку по борьбе со шпионами, которая получила название «Шпионаж. Как распознать и противостоять». Как отмечала Захарова, в понимании авторов этой методички «Нидерланды – это чуть ли не главная мишень для разведок всего мира», писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных