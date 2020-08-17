В автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли технику слежения

В начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов используют Россию для создания образа врага вместо борьбы с общими проблемами. Так она прокомментировала опубликованную голландскими спецслужбами памятку по борьбе со шпионами, которая получила название «Шпионаж. Как распознать и противостоять». Как отмечала Захарова, в понимании авторов этой методички «Нидерланды – это чуть ли не главная мишень для разведок всего мира», писали «РИА Новости».