В автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли технику слежения
В МИД России заявили, что в служебной машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства. Нидерландской временной поверенной Доминик Баккер-Кюлинг выразили протест. Представитель королевства вызвана в российский МИД.
«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в сообщении. В МИДе также отметили, что подобные недружественные действия усложняют «и без того непростые двусторонние отношения».
В начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов используют Россию для создания образа врага вместо борьбы с общими проблемами. Так она прокомментировала опубликованную голландскими спецслужбами памятку по борьбе со шпионами, которая получила название «Шпионаж. Как распознать и противостоять». Как отмечала Захарова, в понимании авторов этой методички «Нидерланды – это чуть ли не главная мишень для разведок всего мира», писали «РИА Новости».