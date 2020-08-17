В Белоруссии сотрудники телекомпаний вышли на забастовку

Протестующие также потребовали освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. Режиссеры и операторы вышли с плакатами «Я/мы за честные новости». По словам самих сотрудников, на забастовку в чате договорились выйти около 600 человек, но соберется ли это количество пока неизвестно, пишет tut.by. Также на забастовку вышли и сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.