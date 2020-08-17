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В Белоруссии сотрудники телекомпаний вышли на забастовку

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В Белоруссии сотрудники Белтелерадиокомпании, а также телеканалов ОНТ и СТВ вышли на забастовку, сообщает tut.by. По данным портала, 55 работников Белтелерадиокомпании, где работает 1 500 человек, направили уведомление руководителю компании Ивану Эйсмонту с требованием признать результаты выборов президента страны недействительными, а председателя ЦИК Лидию Ермошину отправить в отставку.

Протестующие также потребовали освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. Режиссеры и операторы вышли с плакатами «Я/мы за честные новости». По словам самих сотрудников, на забастовку в чате договорились выйти около 600 человек, но соберется ли это количество пока неизвестно, пишет tut.by. Также на забастовку вышли и сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.

Протестующие отмечают, что руководство Белтелерадиокомпании предложило им уволиться, «если что-то не нравится». На это собравшиеся заявили, что увольняться никто не собирается.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовый протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях.

Ранее по теме: Забастовки на заводах в Белоруссии. Фотографии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных