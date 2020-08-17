Великобритания не признала результаты выборов в Белоруссии
Великобритания не признает результаты выборов президента Белоруссии, Лондон призывает к международному расследованию и санкциям в отношении белорусского руководства, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
«Соединенное Королевство не признает результаты выборов [в Белоруссии]. Необходимо срочное независимое расследование нарушений… и последовавших за ними репрессий», — приводит слова Рааба пресс-служба британского дипведомства.
Министр добавил, что британские власти работают со своими международными партнерами над тем, чтобы «привести к ответственности власти Белоруссии».
15 августа министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что Евросоюз намерен ввести персональные санкции в отношении белорусских должностных лиц за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении демонстрантов.
Протесты начались в Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов — действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.