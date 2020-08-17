Власти Германии подтвердили переговоры с Тихановской
Правительство Германии ведет переговоры с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
«Да, такой контакт состоялся», – цитирует Зайберта агентство.
Он не уточнил, на каком уровне велись переговоры, отметив, что «это не имеет отношения к делу».
С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%.