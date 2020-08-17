Певец Тима Белорусских высказался о событиях в Белоруссии
Белорусский певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) высказался о событиях в Белоруссии, где с 9 августа проходят протесты после выборов президента.
«Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», – написал музыкант на своей странице в Instargam. Певец отметил, что взял псевдоним Белорусских «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».
Ранее другой белорусский певец Макс Корж в Instagram призвал белорусов остановить протесты. 15 августа он пришел к зданию ИВС на улице Окрестина в Минске, а позже принес цветы к стихийному мемориалу на станции «Пушкинская». По его словам, в своем сообщении он обращался к «молодым пацанам», которые 9 и 10 августа вышли на протесты «по инерции», писал портал Tut.by.
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.