Певец Тима Белорусских высказался о событиях в Белоруссии

Ранее другой белорусский певец Макс Корж в Instagram призвал белорусов остановить протесты. 15 августа он пришел к зданию ИВС на улице Окрестина в Минске, а позже принес цветы к стихийному мемориалу на станции «Пушкинская». По его словам, в своем сообщении он обращался к «молодым пацанам», которые 9 и 10 августа вышли на протесты «по инерции», писал портал Tut.by.