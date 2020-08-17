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Певец Тима Белорусских высказался о событиях в Белоруссии

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Белорусский певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) высказался о событиях в Белоруссии, где с 9 августа проходят протесты после выборов президента.

«Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», – написал музыкант на своей странице в Instargam. Певец отметил, что взял псевдоним Белорусских «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

Ранее другой белорусский певец Макс Корж в Instagram призвал белорусов остановить протесты. 15 августа он пришел к зданию ИВС на улице Окрестина в Минске, а позже принес цветы к стихийному мемориалу на станции «Пушкинская». По его словам, в своем сообщении он обращался к «молодым пацанам», которые 9 и 10 августа вышли на протесты «по инерции», писал портал Tut.by.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных