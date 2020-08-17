Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии после президентских выборов. Он назвал ситуацию ужасной и заявил, что США внимательно следят за происходящим, сообщило агентство Reuters.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после объявления предварительных результатов выборов президента, которые показали победу Александра Лукашенко. По окончательным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%. Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и двух погибших.
17 августа Лукашенко заявил, что президентские выборы могут пройти после референдума по новой Конституции. По словам президента, работа над новой версией Основного закона уже ведется.