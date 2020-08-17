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Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии

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Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии после президентских выборов. Он назвал ситуацию ужасной и заявил, что США внимательно следят за происходящим, сообщило агентство Reuters.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после объявления предварительных результатов выборов президента, которые показали победу Александра Лукашенко. По окончательным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%. Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и двух погибших.

17 августа Лукашенко заявил, что президентские выборы могут пройти после референдума по новой Конституции. По словам президента, работа над новой версией Основного закона уже ведется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных