Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после объявления предварительных результатов выборов президента, которые показали победу Александра Лукашенко. По окончательным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%. Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и двух погибших.