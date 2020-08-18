Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, об этом сообщил сам дипломат порталу Tut.by. Ранее он записал видеообращение, в котором поддержал вышедших на мирные протесты белорусов.
«Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», – цитирует Лещеню портал.
Решение об отставке чрезвычайного и полномочного посла принимается назначившим его лицом, то есть президентом, пояснили в МИДе. Отставку дипломатов также рассматривает глава государства. Пока соответствующий указ не издан, отмечает портал.
Лещеня работает в МИД Белоруссии с 1994 г. В ведомстве он занимал различные посты, работал послом в ряде стран. Был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам с 2002 по 2006 г. Послом в Словакии был назначен в 2016 г.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих.