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Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

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Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, об этом сообщил сам дипломат порталу Tut.by. Ранее он записал видеообращение, в котором поддержал вышедших на мирные протесты белорусов.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», – цитирует Лещеню портал.

Решение об отставке чрезвычайного и полномочного посла принимается назначившим его лицом, то есть президентом, пояснили в МИДе. Отставку дипломатов также рассматривает глава государства. Пока соответствующий указ не издан, отмечает портал.

Лещеня работает в МИД Белоруссии с 1994 г. В ведомстве он занимал различные посты, работал послом в ряде стран. Был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам с 2002 по 2006 г. Послом в Словакии был назначен в 2016 г.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных