Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Лещеня работает в МИД Белоруссии с 1994 г. В ведомстве он занимал различные посты, работал послом в ряде стран. Был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам с 2002 по 2006 г. Послом в Словакии был назначен в 2016 г.