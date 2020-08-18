Трамп хочет обсудить ситуацию в Белоруссии с Россией

«Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Протесты действительно очень широки, но они выглядят мирными», ‒ цитирует Трампа агентство. Накануне американский президент впервые прокомментировал протесты в Белоруссии. Он назвал ситуацию ужасной и заявил, что США внимательно следят за происходящим.