Трамп хочет обсудить ситуацию в Белоруссии с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит в подходящее время с Россией ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии, сообщает Reuters.
«Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Протесты действительно очень широки, но они выглядят мирными», ‒ цитирует Трампа агентство. Накануне американский президент впервые прокомментировал протесты в Белоруссии. Он назвал ситуацию ужасной и заявил, что США внимательно следят за происходящим.
18 августа ситуацию вокруг Белоруссии обсудили Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе разговора Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск. Подобный разговор состоялся и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американская сторона приветствует освобождение задержанных во время протестов в Белоруссии, «но этого недостаточно». Он подчеркивал, что США не считают прошедшие выборы президента республики честными.