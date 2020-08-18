Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 августа провели третий за четыре дня телефонный разговор, сообщает «БелТА». По данным агентства, Путин рассказал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу политической ситуации в Белоруссии.
Путин обсудил политический кризис в Белоруссии с лидерами Германии и Франции за несколько часов до разговора с Лукашенко. Тогда российский лидер заявил о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела республики.
Ранее Путин и Лукашенко созванивались 15 и 16 августа из-за ситуации, сложившейся после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента. С того же дня после оглашения результатов голосования жители республики устраивают массовые акции протеста и забастовки.
По официальным данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Сама Тихановская заявляла, что на местах, где подсчет голосов был честным, ее поддержка составила 60‒70% голосов.