В Сирии в результате взрыва погиб российский генерал

Минобороны пояснило, что инцидент произошел на обочине при возвращении колонны с гуманитарной акции вблизи города Дейр эз-Зор на востоке страны. «В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», ‒ говорится в сообщении военного ведомства.