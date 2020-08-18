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В Сирии в результате взрыва погиб российский генерал

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В Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник в сирийской армии в звании генерал-майор Вячеслав Гладких, сообщает Минобороны.

Минобороны пояснило, что инцидент произошел на обочине при возвращении колонны с гуманитарной акции вблизи города Дейр эз-Зор на востоке страны. «В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», ‒ говорится в сообщении военного ведомства.

Днем ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, что на пути следования совместного турецко-российского патруля в провинции Идлиб на севере страны произошел взрыв СВУ.

Российская армия находится в Сирии по соглашению с правительством Башара Асада с сентября 2015 г. для борьбы с террористическими группировками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных