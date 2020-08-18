В Сирии в результате взрыва погиб российский генерал
В Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник в сирийской армии в звании генерал-майор Вячеслав Гладких, сообщает Минобороны.
Минобороны пояснило, что инцидент произошел на обочине при возвращении колонны с гуманитарной акции вблизи города Дейр эз-Зор на востоке страны. «В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», ‒ говорится в сообщении военного ведомства.
Днем ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, что на пути следования совместного турецко-российского патруля в провинции Идлиб на севере страны произошел взрыв СВУ.
Российская армия находится в Сирии по соглашению с правительством Башара Асада с сентября 2015 г. для борьбы с террористическими группировками.