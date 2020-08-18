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Мятежники арестовали президента и премьер-министра Мали

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Военные арестовали президента Мали Брахима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе через несколько часов после начала мятежа в лагере Кати, сообщило издание Jeune Afrique. Сведения о задержании Кейта и Сиссе поступили в МИД России, пишут «РИА Новости».

По данным издания, президент находился в своей резиденции в Себеникоро, когда он был арестован мятежниками. В этот момент он был вместе с премьер-министром Мали и своим сыном, депутатом Каримом Кейта. Сообщается, что мятежниками руководит полковник Садьо Камара, бывший директор военной школы в Кати. Кроме захвата высших должностных лиц они установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали.

Попытка переворота в Мали началась утром в военном лагере Саундиата-Кейта в Кати. Портал Bamada сообщал, что в столице Мали Бамако группа военных подняла мятеж на военной базе и потребовала президента Ибрагим Бубакар Кейта покинуть страну. Также мятежники захватили спикера парламента страны Мусу Тимбине у себя дома и главу министерства экономики и финансов Мали Абдулай Даффе в здании ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных