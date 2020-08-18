Мятежники арестовали президента и премьер-министра Мали
По данным издания, президент находился в своей резиденции в Себеникоро, когда он был арестован мятежниками. В этот момент он был вместе с премьер-министром Мали и своим сыном, депутатом Каримом Кейта. Сообщается, что мятежниками руководит полковник Садьо Камара, бывший директор военной школы в Кати. Кроме захвата высших должностных лиц они установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали.
Попытка переворота в Мали началась утром в военном лагере Саундиата-Кейта в Кати. Портал Bamada сообщал, что в столице Мали Бамако группа военных подняла мятеж на военной базе и потребовала президента Ибрагим Бубакар Кейта покинуть страну. Также мятежники захватили спикера парламента страны Мусу Тимбине у себя дома и главу министерства экономики и финансов Мали Абдулай Даффе в здании ведомства.