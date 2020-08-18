В Cенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы Демпартии
Президент России Владимир Путин якобы отдал приказ взломать компьютеры и аккаунты, связанные с демократической партией США, говорится в докладе специального комитета по разведке Сената США. В документе не приводятся доказательства в пользу данного утверждения.
«Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание попытаться взломать компьютерные сети и учетные записи, связанные с Демократической партией, и обеспечить утечку информации, наносящей ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу», — говорится в документе.
В докладе комитета указано, что WikiLeaks сыграл ключевую роль в приписываемых России попытках помочь Трампу на выборах.
«Сайт Wikileaks играл ключевую роль в российской кампании по вмешательству»,— написали авторы доклада.
В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы.
Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.