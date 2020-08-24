МИД Белоруссии направит ноту Литве после перехвата воздушных шаров
МИД Белоруссии направит ноту литовской стороне после «пресечения провокации» с воздушными шарами в воздушном пространстве республики. Об этом сообщило минобороны страны в официальном телеграм-канале.
«Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне», – говорится в сообщении.
Ранее минобороны Белоруссии заявило о «пресечении провокации» со стороны Литвы. Как утверждают в ведомстве, провокация произошла в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района, где был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что Ми-24 из состава сил ПВО страны предотвратили провокацию с литовской стороны без применения оружия.
МИД Литвы выдвинул Белоруссии аналогичные обвинения, сообщив, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны.