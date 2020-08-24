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МИД Белоруссии направит ноту Литве после перехвата воздушных шаров

Ведомости

МИД Белоруссии направит ноту литовской стороне после «пресечения провокации» с воздушными шарами в воздушном пространстве республики. Об этом сообщило минобороны страны в официальном телеграм-канале.

«Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне», – говорится в сообщении.

Ранее минобороны Белоруссии заявило о «пресечении провокации» со стороны Литвы. Как утверждают в ведомстве, провокация произошла в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района, где был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что Ми-24 из состава сил ПВО страны предотвратили провокацию с литовской стороны без применения оружия.

МИД Литвы выдвинул Белоруссии аналогичные обвинения, сообщив, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных