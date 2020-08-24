МИД Белоруссии направит ноту Литве после перехвата воздушных шаров

Ранее минобороны Белоруссии заявило о «пресечении провокации» со стороны Литвы. Как утверждают в ведомстве, провокация произошла в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района, где был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что Ми-24 из состава сил ПВО страны предотвратили провокацию с литовской стороны без применения оружия.