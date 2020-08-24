В Кремле сообщили об отсутствии «каналов связи» с белорусской оппозицией
У Кремля нет «каналов связи» с координационным советом белорусской оппозиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле «меньше импонируют силам», которые делают акцент на «смещении от взаимодействия с Россией».
«Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров не ведется. Мы точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в рамках внутриполитической ситуации, мы не собираемся в это вмешиваться», – сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле видели «некие документы», которые «верстались вот этими людьми, где больший акцент смещался от взаимодействия с Россией». По его словам, такие «силы меньше импонируют» Кремлю.
«Но еще раз повторяю, мы никоим образом не вмешиваемся. Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами», – подчеркнул он.
На просьбу уточнить, верно ли, что Кремлю импонирует Лукашенко, Песков ответил, что речь идет о тех политиках и представителях власти, «которые являются сторонниками развития наших двухсторонних отношений».
На вопрос, планируется ли установить контакт с альтернативными силами в Белоруссии, Песков ответил, что установление контактов означало бы вмешательство во внутренние дела Белоруссии. «Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, во время так называемой горячей стадии», – отметил пресс-секретарь.
Песков на вопрос, видит ли Кремль среди лидеров белорусской оппозиции людей, занимающих серьезные антироссийские позиции, сказал: «Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, проекты текстов и т. д. Они были текстами, где в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений».
На вопрос, идет ли речь о выверенной позиции координационного совета, Песков ответил: «Понимаете, в чем дело, ведь речь идет о достаточно неформальной структуре, позиция представителей в этой структуре, конечно, достаточно подвижна, она меняется, какой-то четкой позиции нет, поэтому нам очень сложно какое-то суждение выносить в данном случае», – добавил он.