В Кремле сообщили об отсутствии «каналов связи» с белорусской оппозицией

«Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров не ведется. Мы точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в рамках внутриполитической ситуации, мы не собираемся в это вмешиваться», – сказал Песков.