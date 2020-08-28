Экс-глава Белоруссии: белорусский должен быть одним государственным языком

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. Согласно результатам выборов, прошедших в республике 9 августа, он сохранит статус главы государства еще на 5 лет. После объявления итогов выборов, в которых, согласно ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%, в стране начались акции протеста и забастовки, продолжающиеся до сих пор.