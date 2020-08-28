Экс-глава Белоруссии: белорусский должен быть одним государственным языком
Белорусский язык должен быть единственным государственным языком в республике, заявил бывший председатель Верховного совета республики Беларусь Станислав Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм». Сейчас, в соответствии с Конституцией Белоруссии от 1994 г., государственными языками страны являются белорусский и русский.
«Государственным языком должен быть один язык — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал Шушкевич, отметив, что переход к чистому белорусскому языку будет сложным и длительным.
По мнению Шушкевича, сейчас из белоруссов «выдавливают» их культуру и язык. Экс-глава республики отметил, что действующий президент Александр Лукашенко редко выступает на белорусском, потому что плохо им владеет.
Ранее Лукашенко на совещании Совбеза заявил, что сейчас оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка», и выступил за сохранение статуса госязыка как за белорусским, так и за русским, сообщало агентство «БелТА».
Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. Согласно результатам выборов, прошедших в республике 9 августа, он сохранит статус главы государства еще на 5 лет. После объявления итогов выборов, в которых, согласно ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%, в стране начались акции протеста и забастовки, продолжающиеся до сих пор.