СМИ сообщили об отставке премьера Японии в связи с состоянием здоровья

Синдзо вступал в должность премьер-министра Японии дважды. Первый раз ‒ в 2006 г. Оставив пост через год, он вновь занял его в 2012 г., заявив, что справился с болезнью, и пребывает на нем по сей день. Сейчас длительность нахождения Синдзо в статусе премьер-министра самая продолжительная в истории Японии, уточняет Kyodo.