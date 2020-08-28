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СМИ сообщили об отставке премьера Японии в связи с состоянием здоровья

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку в связи с состоянием здоровья, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правящей Либерально-демократической партии. Уточняется, что Синдзо намерен позже в пятницу выступить на пресс-конференции и объявить о своем решении публично.

По информации издания, премьер-министр последние 50 дней не проводил пресс-конференции и вел себя сдержанно, что спровоцировало слухи об ухудшении его здоровья. В августе он несколько раз посетил больницу, но его помощники назвали это «плановым медицинским осмотром». Ранее, в 2007 г., он уже оставлял свой пост из-за язвенного колита.

Синдзо вступал в должность премьер-министра Японии дважды. Первый раз ‒ в 2006 г. Оставив пост через год, он вновь занял его в 2012 г., заявив, что справился с болезнью, и пребывает на нем по сей день. Сейчас длительность нахождения Синдзо в статусе премьер-министра самая продолжительная в истории Японии, уточняет Kyodo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных