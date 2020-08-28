СМИ сообщили об отставке премьера Японии в связи с состоянием здоровья
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку в связи с состоянием здоровья, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правящей Либерально-демократической партии. Уточняется, что Синдзо намерен позже в пятницу выступить на пресс-конференции и объявить о своем решении публично.
По информации издания, премьер-министр последние 50 дней не проводил пресс-конференции и вел себя сдержанно, что спровоцировало слухи об ухудшении его здоровья. В августе он несколько раз посетил больницу, но его помощники назвали это «плановым медицинским осмотром». Ранее, в 2007 г., он уже оставлял свой пост из-за язвенного колита.
Синдзо вступал в должность премьер-министра Японии дважды. Первый раз ‒ в 2006 г. Оставив пост через год, он вновь занял его в 2012 г., заявив, что справился с болезнью, и пребывает на нем по сей день. Сейчас длительность нахождения Синдзо в статусе премьер-министра самая продолжительная в истории Японии, уточняет Kyodo.