В Латвии призвали использовать русский язык для переговоров с Москвой

«Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать», ‒ написал Урбанович на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что только благодаря восстановлению объемов транзита Латвия может получить рабочие места, доходы и пополнить национальный бюджет.