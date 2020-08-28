В Латвии призвали использовать русский язык для переговоров с Москвой
Властям Латвии необходимо использовать «ненавистный русский язык» для торговых переговоров с Россией, заявил глава парламентской фракции «Согласие» Янис Урбанович.
«Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать», ‒ написал Урбанович на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что только благодаря восстановлению объемов транзита Латвия может получить рабочие места, доходы и пополнить национальный бюджет.
Сейчас в Латвии один государственный язык ‒ латышский. Русский ‒ родной язык почти 40% населения, однако у него статус иностранного языка.