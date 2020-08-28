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Премьер-министр Японии объявил об отставке

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции объявил, что покидает свой пост в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает Kyodo.

«Я не могу рассуждать правильно из-за болезни», ‒ передал слова Абэ членам правящей Либерально-демократической партии один из ее руководителей. Кроме того, действующий премьер предложил чиновникам быстро найти для него преемника.

Абэ сообщил, что его состояние ухудшилось, в июле он стал чувствовать усталость и потерял уверенность в своей способности служить японцам. Тем не менее он останется на посту до тех пор, пока не будет выбран следующий премьер-министр. Партия примет решение о том, как провести выборы, в следующий вторник, 2 сентября.

О намерении Абэ покинуть пост в связи с состоянием здоровья японские СМИ сообщили ранее сегодня. В должности премьера Абэ находится с 2012 г., что является рекордом в истории Японии. Ранее политик занимал это кресло с 2006 по 2007 г. Тогда он был вынужден оставить пост из-за обострения язвенного колита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных