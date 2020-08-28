Премьер-министр Японии объявил об отставке
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции объявил, что покидает свой пост в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает Kyodo.
«Я не могу рассуждать правильно из-за болезни», ‒ передал слова Абэ членам правящей Либерально-демократической партии один из ее руководителей. Кроме того, действующий премьер предложил чиновникам быстро найти для него преемника.
Абэ сообщил, что его состояние ухудшилось, в июле он стал чувствовать усталость и потерял уверенность в своей способности служить японцам. Тем не менее он останется на посту до тех пор, пока не будет выбран следующий премьер-министр. Партия примет решение о том, как провести выборы, в следующий вторник, 2 сентября.
О намерении Абэ покинуть пост в связи с состоянием здоровья японские СМИ сообщили ранее сегодня. В должности премьера Абэ находится с 2012 г., что является рекордом в истории Японии. Ранее политик занимал это кресло с 2006 по 2007 г. Тогда он был вынужден оставить пост из-за обострения язвенного колита.