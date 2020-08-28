Премьер-министр Японии объявил об отставке

Абэ сообщил, что его состояние ухудшилось, в июле он стал чувствовать усталость и потерял уверенность в своей способности служить японцам. Тем не менее он останется на посту до тех пор, пока не будет выбран следующий премьер-министр. Партия примет решение о том, как провести выборы, в следующий вторник, 2 сентября.