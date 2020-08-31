В Совфеде заявили о возможной смене политического курса Черногории

«Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», – отметил Косачев, добавив, что после смены власти Черногория снова может стать страной, у которой общие интересы и взаимные симпатии с Россией.