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В Совфеде заявили о возможной смене политического курса Черногории

Ведомости

Черногория после парламентских выборов может сменить политический курс и отказаться от антироссийской риторики правящей демократической партии социалистов, которая не смогла сохранить большинство, написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в Facebook.

«Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», – отметил Косачев, добавив, что после смены власти Черногория снова может стать страной, у которой общие интересы и взаимные симпатии с Россией.

По словам Косачева, глава демократической партии социалистов, президент Черногории Мило Джуканович проводил антироссийскую политику для того, чтобы заручиться поддержкой НАТО, в то время как о связях властей страны с криминальным миром «ходили легенды».

Как сообщал ТАСС, накануне в Черногории прошли парламентские выборы, по итогам обработки 92,99% правящая партия набрала 30 из 81 места в парламенте, а оппозиция получила 41 место, необходимое для формирование правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных