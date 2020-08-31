В Совфеде заявили о возможной смене политического курса Черногории
Черногория после парламентских выборов может сменить политический курс и отказаться от антироссийской риторики правящей демократической партии социалистов, которая не смогла сохранить большинство, написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в Facebook.
«Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», – отметил Косачев, добавив, что после смены власти Черногория снова может стать страной, у которой общие интересы и взаимные симпатии с Россией.
По словам Косачева, глава демократической партии социалистов, президент Черногории Мило Джуканович проводил антироссийскую политику для того, чтобы заручиться поддержкой НАТО, в то время как о связях властей страны с криминальным миром «ходили легенды».
Как сообщал ТАСС, накануне в Черногории прошли парламентские выборы, по итогам обработки 92,99% правящая партия набрала 30 из 81 места в парламенте, а оппозиция получила 41 место, необходимое для формирование правительства.