Мишустин призвал пресекать любые признаки нечестности во власти
Любые признаки нечестности государственных управленцев необходимо жестко пресекать, такие проявления дискредитируют власть, заявил премьер Михаил Мишустин на конкурсе управленцев «Лидеры России».
«Каким должен быть современный продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь я хочу сказать, что он должен быть честным. Это основа доверия общества к государству», — сказал Мишустин в подмосковном Солнечногорске. «Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать», — добавил председатель правительства.
По его словам, люди судят о государстве по конкретным управленцам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. «Важный критерий — это профессионализм. Умение эффективно применять полученные знания в реальной жизни и быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы. Здесь придется работать над собой», — подчеркнул Мишустин.