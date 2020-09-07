Мишустин призвал пресекать любые признаки нечестности во власти

«Каким должен быть современный продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь я хочу сказать, что он должен быть честным. Это основа доверия общества к государству», — сказал Мишустин в подмосковном Солнечногорске. «Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать», — добавил председатель правительства.