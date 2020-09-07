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Мишустин призвал пресекать любые признаки нечестности во власти

Ведомости

Любые признаки нечестности государственных управленцев необходимо жестко пресекать, такие проявления дискредитируют власть, заявил премьер Михаил Мишустин на конкурсе управленцев «Лидеры России».

«Каким должен быть современный продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь я хочу сказать, что он должен быть честным. Это основа доверия общества к государству», — сказал Мишустин в подмосковном Солнечногорске. «Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать», — добавил председатель правительства.

По его словам, люди судят о государстве по конкретным управленцам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. «Важный критерий — это профессионализм. Умение эффективно применять полученные знания в реальной жизни и быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы. Здесь придется работать над собой», — подчеркнул Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных