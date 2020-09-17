Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
«Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. <...> В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», – заявил Ван И.
Глава китайскиго МИДа рассказал, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве страны договорились об укреплении двусторонних отношений и реагировании на международные и региональные вызовы. Ван И отметил, что некоторые страны используют политику психологического террора, вмешиваются во внутреннюю политику других стран, пытаются сдерживать Россию и Китай, оказывают на них давление, подрывают стабильность и безопасность вокруг стран.
«Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, и взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул Ван И.