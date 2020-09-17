Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Глава китайскиго МИДа рассказал, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве страны договорились об укреплении двусторонних отношений и реагировании на международные и региональные вызовы. Ван И отметил, что некоторые страны используют политику психологического террора, вмешиваются во внутреннюю политику других стран, пытаются сдерживать Россию и Китай, оказывают на них давление, подрывают стабильность и безопасность вокруг стран.