Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК отмечает, что теперь «Максим Горький» может быть крупнейшим танкером, ходящим под российским флагом. До этого самыми крупными плавучими нефтехранилищами в РФ были «Умба» (дедвейт 300 000 т) и «Кола» (309 000 т). По данным Reuters, супертанкер находился в территориальных водах Венесуэлы с 2018 г. и использовался как плавучее хранилище для нефти.