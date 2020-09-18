Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.
РБК отмечает, что теперь «Максим Горький» может быть крупнейшим танкером, ходящим под российским флагом. До этого самыми крупными плавучими нефтехранилищами в РФ были «Умба» (дедвейт 300 000 т) и «Кола» (309 000 т). По данным Reuters, супертанкер находился в территориальных водах Венесуэлы с 2018 г. и использовался как плавучее хранилище для нефти.
«Максима Горького» нет в американском санкционном списке. Однако поскольку танкер принадлежит государственному органу Венесуэлы и де-юре управляется компанией под санкциями, он автоматически подпадает под ограничения США. «Это значит, что на практике судно, скорее всего, оставлено без международных страховки и сертификатов, необходимых для навигации в международных водах и заходов в порты», – отмечает издание.