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Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

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Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел в российскую юрисдикцию, сообщает РБК со ссылкой на базу данных морских судов Equasis.

«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.

РБК отмечает, что теперь «Максим Горький» может быть крупнейшим танкером, ходящим под российским флагом. До этого самыми крупными плавучими нефтехранилищами в РФ были «Умба» (дедвейт 300 000 т) и «Кола» (309 000 т). По данным Reuters, супертанкер находился в территориальных водах Венесуэлы с 2018 г. и использовался как плавучее хранилище для нефти.

«Максима Горького» нет в американском санкционном списке. Однако поскольку танкер принадлежит государственному органу Венесуэлы и де-юре управляется компанией под санкциями, он автоматически подпадает под ограничения США. «Это значит, что на практике судно, скорее всего, оставлено без международных страховки и сертификатов, необходимых для навигации в международных водах и заходов в порты», – отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных