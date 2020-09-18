Клинцевич рассказал о планах после ухода из Совфеда
Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ о прекращении полномочий сенатора Франца Клинцевича, сообщает администрация региона.
«Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации – представителем от администрации Смоленской области… Полномочия действующего члена Совета Федерации (от администрации Смоленской области – Франц Клинцевич) прекращаются со дня вступления в силу данного указа», ‒ говорится в сообщении администрации.
По словам Клинцевича, из политики он уходить не собирается.
«Очень много планов. У меня большая общественная работа, из политики не уйду», ‒ сказал Клинцевич «Ведомостям». В частности, теперь уже бывший сенатор займется общественной деятельностью и реализацией социальных проектов.
«Продолжу работу в Смоленской области, где я веду проект, связанный с увековечиванием памяти об Афганской войне. Ну и, конечно, политический аспект останется», ‒ отметил он.
Клинцевич представлял Смоленскую область в Совете Федерации с сентября 2015 г. Помимо этого он является членом Высшего совета политической партии «Единая Россия».