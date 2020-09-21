СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу
На границе Канады и США задержан человек, который подозревается в отправке президенту США Дональду Трампу посылки с ядом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Подозреваемый задержан при попытке въехать на территорию страны из Канады, передает телеканал. Подробности о задержанном не приводятся.
19 сентября CNN со ссылкой на два источника сообщил о перехвате посылки с ядом, адресованной Трампу. Исследования показали, что в посылке был смертельный яд рицин. Позже ФБР подтвердило факт перехвата послания. По данным ведомства, специалисты изучают письмо, информации об угрозе общественной безопасности в настоящий момент нет, говорится в сообщении на странице бюро в Twitter.
По данным CNN, по подозрению в отправке яда при попытке въехать в США задержана женщина. Представитель американских правоохранительных органов уточнил телеканалу, что задержанная была вооружена.
Это не первый случай перехвата писем с рицином, отправленных в адрес американских политиков. В 2013 г. конверты с рицином были перехвачены при проверке вскоре после теракта в Бостоне. Одно письмо было адресовано тогда еще президенту Бараку Обаме, второе – сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру, третье – судье Сейди Холланд из штата Миссисипи.
Рицин – смертельный для человека яд, который получают из плодов клещевины. Самый известный случай применения этого яда – отравление болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 г., он был убит уколом зонтика, отравленного рицином.