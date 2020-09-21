СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу

19 сентября CNN со ссылкой на два источника сообщил о перехвате посылки с ядом, адресованной Трампу. Исследования показали, что в посылке был смертельный яд рицин. Позже ФБР подтвердило факт перехвата послания. По данным ведомства, специалисты изучают письмо, информации об угрозе общественной безопасности в настоящий момент нет, говорится в сообщении на странице бюро в Twitter.