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СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу

Ведомости

На границе Канады и США задержан человек, который подозревается в отправке президенту США Дональду Трампу посылки с ядом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Подозреваемый задержан при попытке въехать на территорию страны из Канады, передает телеканал. Подробности о задержанном не приводятся.

19 сентября CNN со ссылкой на два источника сообщил о перехвате посылки с ядом, адресованной Трампу. Исследования показали, что в посылке был смертельный яд рицин. Позже ФБР подтвердило факт перехвата послания. По данным ведомства, специалисты изучают письмо, информации об угрозе общественной безопасности в настоящий момент нет, говорится в сообщении на странице бюро в Twitter.

По данным CNN, по подозрению в отправке яда при попытке въехать в США задержана женщина. Представитель американских правоохранительных органов уточнил телеканалу, что задержанная была вооружена.

Это не первый случай перехвата писем с рицином, отправленных в адрес американских политиков. В 2013 г. конверты с рицином были перехвачены при проверке вскоре после теракта в Бостоне. Одно письмо было адресовано тогда еще президенту Бараку Обаме, второе – сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру, третье – судье Сейди Холланд из штата Миссисипи.

Рицин – смертельный для человека яд, который получают из плодов клещевины. Самый известный случай применения этого яда – отравление болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 г., он был убит уколом зонтика, отравленного рицином.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных