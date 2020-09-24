Дипломаты призвали США вместо борьбы с российской вакциной бороться с COVID-19

Такой пост был опубликован в ответ на сообщение пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус. В своем заявлении Ортагус отметила, что Путин назвал российскую вакцину от коронавируса «надежной, безопасной и эффективной», хотя вакцина была зарегистрирована до проведения третьей фазы испытаний. Пресс-секретарь госдепа отметила, что специалисты ставят под сомнение достоверность опубликованных данных о первой и второй фазах клинических исследований российского препарата.