Дипломаты призвали США вместо борьбы с российской вакциной бороться с COVID-19
Российское посольство в США призвало Соединенные штаты бороться с коронавирусом и спасать жизни американцев вместо борьбы с российской вакциной, говорится в сообщении посольства в Twitter.
«Не пытайтесь преуменьшить конструктивное предложение президента Путина о проведении в ближайшее время онлайн-конференции "высшего" уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19. Спасите жизни американцев. Боритесь с COVID-19, – а не с российской вакциной», – говорится в сообщении.
Такой пост был опубликован в ответ на сообщение пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус. В своем заявлении Ортагус отметила, что Путин назвал российскую вакцину от коронавируса «надежной, безопасной и эффективной», хотя вакцина была зарегистрирована до проведения третьей фазы испытаний. Пресс-секретарь госдепа отметила, что специалисты ставят под сомнение достоверность опубликованных данных о первой и второй фазах клинических исследований российского препарата.
Ранее издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортону, в котором выражены сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег.
Затем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчики вакцины из центра им. Гамалеи направили изданию развернутые ответы на вопросы специалистов.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.