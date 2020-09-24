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Дипломаты призвали США вместо борьбы с российской вакциной бороться с COVID-19

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Российское посольство в США призвало Соединенные штаты бороться с коронавирусом и спасать жизни американцев вместо борьбы с российской вакциной, говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Не пытайтесь преуменьшить конструктивное предложение президента Путина о проведении в ближайшее время онлайн-конференции "высшего" уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19. Спасите жизни американцев. Боритесь с COVID-19, – а не с российской вакциной», – говорится в сообщении.

Такой пост был опубликован в ответ на сообщение пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус. В своем заявлении Ортагус отметила, что Путин назвал российскую вакцину от коронавируса «надежной, безопасной и эффективной», хотя вакцина была зарегистрирована до проведения третьей фазы испытаний. Пресс-секретарь госдепа отметила, что специалисты ставят под сомнение достоверность опубликованных данных о первой и второй фазах клинических исследований российского препарата.

Ранее издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортону, в котором выражены сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег.

Затем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчики вакцины из центра им. Гамалеи направили изданию развернутые ответы на вопросы специалистов.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы медиков о российской вакцине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных