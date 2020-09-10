Центр Гамалеи ответил Lancet на вопросы медиков о российской вакцине
Разработчики российской вакцины от коронавируса из научного центра Гамалеи направили редактору журнала The Lancet развернутые ответы на вопросы медиков, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу.
«По нашим данным, разработчики вакцины "Sputnik V" уже направили развёрнутые ответы редактору журнала “The Lancet”», — сообщил Кузнецов.
Ранее издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков, в том числе Энрико Буччи, к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортон, в котором выразили сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.