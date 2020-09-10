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Центр Гамалеи ответил Lancet на вопросы медиков о российской вакцине

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Разработчики российской вакцины от коронавируса из научного центра Гамалеи направили редактору журнала The Lancet развернутые ответы на вопросы медиков, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу.

«По нашим данным, разработчики вакцины "Sputnik V" уже направили развёрнутые ответы редактору журнала “The Lancet”», — сообщил Кузнецов.

Ранее издание Cattivi Scienziati опубликовало открытое письмо итальянских медиков, в том числе Энрико Буччи, к разработчикам российской вакцины от коронавируса и редактору Lancet Ричарду Хортон, в котором выразили сомнения в опубликованных данных о вакцине, в частности медики указали, что в статье отсутствуют исходные данные, без которых сложно дать оценку исследования. Затем Lancet обратился к российским ученым и попросил их ответить на вопросы коллег.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Lancet призвало к диалогу создателей российской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных